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09:08, 7 февраля 2023Из жизни

У потратившей миллионы на пластические операции модели лопнула грудь

Daily Mail: у канадской модели Мэри Магдалин разорвался грудной имплант

Фото: @marymagdalene

У потратившей миллионы на пластические операции 30-летней канадской модели Мэри Магдалин разорвался грудной имплант. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящий момент причина разрыва неизвестна. По словам Магдалин, она не почувствовала боли во время разрыва импланта и поняла, что произошло, только когда услышала «хлопок». Некоторые поклонники Магдалин предполагают, что грудь лопнула из-за расширителя, с помощью которого она самостоятельно заполняла имплант раствором.

Модель считает произошедшее знаком того, что ей следует вернуться к естественности после более чем десяти лет трансформаций. В ближайшее время она планирует перенести операцию по удалению обоих грудных имплантов. «Я собираюсь вернуться к естественному виду не только груди, но и других частей тела», — заявила она.

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Магдалин впервые подверглась пластической операции в возрасте 21 года. За последние несколько лет она установила фарфоровые виниры, сделала подтяжку бровей, пересадку жира, несколько операций по коррекции носа и груди, липосакцию подбородка и многое другое.

Операции привели к многочисленным осложнениям со здоровьем: в апреле 2022 года модель рассказала, что больше не может закрыть рот из-за большого числа операций на губах, а в сентябре заявила, что из-за огромной груди вынуждена передвигаться только на инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что 48-летняя жительница Великобритании Келли Янг сделала операцию по увеличению груди, но один из ее имплантов лопнул. Хирургам пришлось удалить оба импланта из-за распространившейся инфекции.

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Алиса Удовик
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