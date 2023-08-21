Странная находка в школьной столовой вызвала споры в сети

Пользователь Reddit c ником Bro---really показал странную находку, которую он обнаружил в школе. Его пост вызвал споры в сети: комментаторы попытались угадать, что именно запечатлено на снимке.

На опубликованной фотографии можно увидеть QR-код и чек, который якобы подтверждает покупку ребенка. В подписи к снимку автор уточнил, что сделал кадр в школьной столовой. Он добавил, что не считает этот чек настоящим.

Один из пользователей назвал чек обычным розыгрышем. Другой предположил, что это реклама местной музыкальной группы. Еще один комментатор решил, что запечатленный на снимке чек является социальной рекламой, которая должна повысить осведомленность о торговле людьми.

Однако несколько пользователей предостерегли автора поста от сканирования QR-кода, отметив, что за ним может скрываться мошенническая ссылка. «Это приманка. Злоумышленники пытаются привлечь ваше внимание и заставить перейти по ссылке, привязанной QR-коду, чтобы заразить ваше устройство вирусом», — написал один из них. Позднее Bro---really сообщил, что проверил QR-код и выяснил, что он ведет на нерабочую ссылку.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что обнаружил неожиданную находку возле своей двери. Он прикрепил фотографию, на которой можно увидеть две сырые куриные лапы. Парень добавил, что не занимается разведением кур.