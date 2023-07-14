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08:00, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Парень услышал стук в дверь и обнаружил неожиданную находку

Фото: Jiang Hongyan / Shutterstock / Fotodom

Парень с ником ExoticJubilee рассказал на Reddit, что услышал стук в свою дверь и, открыв ее, обнаружил неожиданную находку. Его публикация стала популярной и получила более тысячи комментариев.

«Кто-то постучался в мою дверь и оставил снаружи вот это», — говорится в посте. Автор также прикрепил фотографию, на которой видно, что на полу лежат две сырые куриные лапы. Он не раскрыл другие подробности инцидента, но отметил, что не имеет никакого отношения к разведению кур и не знаком с кем-либо из веганов с радикальными взглядами.

В комментариях многие пользователи заявили, что куриные лапы могут использоваться в культе вуду. «Ты вывел из себя мага вуду или что-то такое?», «Это ритуал, чтобы привлечь удачу и отогнать злых духов. Кто-то так помогает тебе», «Кто-то проклял тебя», — высказали они свои догадки.

Вместе с тем некоторые комментаторы решили, что некто попросту подшутил над автором поста. «Однажды я нашел отрубленный хвост оленя в зип-пакете на балконе в квартире, где я жил, и это было на третьем этаже. Понятия не имею, как он попал туда», — поделился своей историей о странной находке еще один пользователь.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit, что забыл предупредить врачей перед операцией об одной особенности своего организма и напугал медиков. Автор поста заявил, что пришел в себя во время анестезии и ранил одного из врачей.

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    Маргарита Щигарева
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