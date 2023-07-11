Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:06, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Мужчина забыл рассказать об одной особенности до операции и напугал врачей

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Jecmenn рассказал, что забыл предупредить врачей перед операцией об одной особенности своего организма. Из-за этого он напугал медиков, когда находился на операционном столе.

Мужчина рассказал, что его организм устойчив к некоторым формам анастезии. Однако он не упомянул об этом, когда врачи собирали анамнез. Герой истории отметил, что не помнит практически ничего из того, что происходило во время операции, но о произошедшем ему рассказали медики.

«По-видимому, я испортил какое-то медицинское оборудование, слегка ранил одного из медбратьев (...), а также немного поранился сам», — пересказал он услышанное от врачей.

Рассказчик уточнил, что помнит, как пытался подняться со стола. По словам медиков, чтобы уложить его обратно, понадобилось несколько человек. «Медперсонал подшучивает надо мной. Но мне неприятно осознавать, что из-за моей оплошности кто-то получил травму», — поделился мужчина.

Материалы по теме:
«Дважды умер за свою страну» В интернете ежегодно хоронят одного и того же человека. Что за этим стоит?
«Дважды умер за свою страну»В интернете ежегодно хоронят одного и того же человека. Что за этим стоит?
10 декабря 2022
В сети решили помочь полиции и раскрыть зверское убийство студентов. Как это сделало невыносимой жизнь невиновных людей?
В сети решили помочь полиции и раскрыть зверское убийство студентов.Как это сделало невыносимой жизнь невиновных людей?
13 февраля 2023

В комментариях пользователи удивились произошедшему. «Очнуться на операционном столе — один из самых больших моих страхов. Хотя, ты, видимо, ничего не почувствовал», «С тобой все в порядке? Это звучит диковато», «А что делал в этот момент анестезиолог? Его работа заключается в том, чтобы следить, не очнется ли пациент во время операции», — высказались они.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как узнал неожиданную правду о новых знакомых. С помощью ДНК-теста ему удалось выяснить, что они оказались его родственниками.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    В США указали на бесполезность поставок оружия Украине

    В Польше прошла акция против поддержки Украины

    В российском регионе мужчина дважды попал под колеса автомобиля

    Военный эксперт рассказал о способных сбивать ракеты от С-200 комплексах ПВО

    В США рассказали о главной катастрофе для НАТО

    Американский офицер оценил запасы оружия в США

    Одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка

    Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

    Эксперты дали россиянам советы в случае кражи в отеле за рубежом

    Российские военные пресекли выдвижение двух взводов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости