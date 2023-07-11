Мужчина забыл рассказать об одной особенности до операции и напугал врачей

Пользователь Reddit с ником Jecmenn рассказал, что забыл предупредить врачей перед операцией об одной особенности своего организма. Из-за этого он напугал медиков, когда находился на операционном столе.

Мужчина рассказал, что его организм устойчив к некоторым формам анастезии. Однако он не упомянул об этом, когда врачи собирали анамнез. Герой истории отметил, что не помнит практически ничего из того, что происходило во время операции, но о произошедшем ему рассказали медики.

«По-видимому, я испортил какое-то медицинское оборудование, слегка ранил одного из медбратьев (...), а также немного поранился сам», — пересказал он услышанное от врачей.

Рассказчик уточнил, что помнит, как пытался подняться со стола. По словам медиков, чтобы уложить его обратно, понадобилось несколько человек. «Медперсонал подшучивает надо мной. Но мне неприятно осознавать, что из-за моей оплошности кто-то получил травму», — поделился мужчина.

В комментариях пользователи удивились произошедшему. «Очнуться на операционном столе — один из самых больших моих страхов. Хотя, ты, видимо, ничего не почувствовал», «С тобой все в порядке? Это звучит диковато», «А что делал в этот момент анестезиолог? Его работа заключается в том, чтобы следить, не очнется ли пациент во время операции», — высказались они.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как узнал неожиданную правду о новых знакомых. С помощью ДНК-теста ему удалось выяснить, что они оказались его родственниками.