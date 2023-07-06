ДНК-тест помог парню узнать неожиданную правду о новых знакомых

Reddit: ДНК-тест помог парню узнать, что новые знакомые состоят с ним в родстве

Пользователь Reddit с ником Real-Math-4745 рассказал историю о том, как выяснил, что новые знакомые оказались его родственниками. Узнать эту неожиданную правду парню помог ДНК-тест.

Около трех лет назад парень познакомился с родственниками подруги матери. Среди них был ее близкий человек, с которым у рассказчика оказалось много общего. После непродолжительного общения у них начались романтические отношения.

При этом парень замечал, что мать и ее подруга очень похожи. Тогда пользователь решился пройти генетический тест, в результате которого выяснилось, что он состоял в родстве с подругой матери и, как следствие, всеми ее родственниками.

«Я думаю, что мать появилась от союза моей бабушки и отца той самой подруги», — предположил парень и сделал вывод, что мать и ее подруга были сестрами.

После прохождения теста пользователь был подавлен тем, что вступил в романтические отношения с родственником. «Самое ужасное, что я узнал об огромной части своего генеалогического древа, но никому не могу об этом рассказать из-за нашего романа. (...) Все-таки счастье в неведении», — пожаловался он.

В комментариях читатели поддержали пользователя. «Мы не знаем о реальной степени вашего родства», «Как ты понял, что это твой родственник, если он сам не проходил такой же тест? Нужны два образца данных для сравнения», «Вы достаточно дальние родственники, так что это не имеет значения», — высказались они.

Ранее другая пользовательница Reddit благодаря генетическому тесту узнала неожиданную правду о своем отце. Выяснилось, что он был мексиканцем.