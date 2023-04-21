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08:00, 21 апреля 2023Интернет и СМИ

Женщина сделала ДНК-тест и узнала неожиданную правду о своей семье

Reddit: женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее настоящий отец был мексиканцем

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit из США под ником Ok_Kaleidoscope_2119 рассказала, как однажды сделала ДНК-тест и узнала неожиданную правду о свое семье. Оказалось, что ее настоящим отцом был не мужчина, который ее воспитал, а выходец из Мексики.

Героиня истории отметила, что оба ее родителя были из Греции. Однако ДНК тест показал наличие у автора поста корней только из региона, откуда происходила ее мать. Вместо корней ее отца женщина увидела в результатах теста данные о ее мексиканском происхождении.

Ознакомившись с этой информацией, рассказчица позвонила матери и спросила, кто был ее настоящим отцом. Однако женщина отказалась обсуждать с дочерью эту тему и повесила трубку. Тогда автор поста решила, что ее биологическим отцом мог быть мексиканец, который много лет работал с ее матерью.

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Автор также предположила, что коллега-мексиканец мог быть отцом и ее сестры. По словам героини истории, если это окажется так, то это будет означать, что ее сестра была замужем за своим двоюродным братом — племянником бывшего коллеги матери.

Рассказчица добавила, что знает контакты настоящего отца, и уточнила, что он живет в Техасе. Она также подчеркнула, что была рада узнать о своих мексиканских корнях, поэтому планирует отправиться в Мексику, чтобы познакомиться с местной культурой. В заключение героиня истории заявила, что будет любить человека, воспитавшего ее, всю свою жизнь, несмотря на то, что он оказался не ее биологическим отцом.

Комментаторы под записью посоветовали женщине еще раз обсудить ситуацию с матерью и рассказать обо всем сестре. «Стоило бы посмотреть результаты ее ДНК. Это также помогло бы выяснить, был ли у вашей матери роман или это был единичный случай», — призвал один из участников обсуждения. «Никогда не забывай об отце, который тебя вырастил и который тебя любит», — написал другой комментатор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как сделала ДНК-тест своей восьмилетней дочери, не зная, кто был ее отцом. Женщина забеременела в 15 лет на вечеринке и не помнила, как прошла ночь. Результат теста очень удивил ее.

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Оксана Петина
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