Девушка сделала ДНК-тест дочери и получила неожиданный результат

Reddit: не знавшая, кто отец ее ребенка, девушка сделала ДНК-тест и узнала, что это ее муж

Пользовательница Reddit под ником Ok-Willingness-8757 поделилась историей о том, как сделала ДНК-тест своей восьмилетней дочери, так как не знала, кто является ее отцом. Рассказчица призналась, что результат теста оказался полной неожиданностью для нее.

По словам героини истории, когда ей было 15 лет, она однажды пошла на вечеринку. На следующий день она проснулась на заднем сиденье своей машины, не помня ничего о том, что произошло ночью. Автор поста уточнила, что на тот момент еще не встречалась ни с кем из парней.

Через несколько месяцев после вечеринки она обратилась к школьной медсестре с жалобами на плохое самочувствие. Та попросила ее сделать тест на беременность, который в итоге оказался положительным.

Вскоре после того, как героиня истории родила дочь, к ней в гости стал все чаще заходить сосед, который был на два года старше девушки и который с детства присматривал за ней и ее братом. Он заботился о новорожденной и покупал ей одежду и игрушки, хотя сам тогда еще учился в колледже. Когда ребенку исполнилось три года, автор поста и сосед начали встречаться, а через полгода после этого они поженились.

При этом до вступления в брак они не занимались сексом, потому что парень был из очень религиозной семьи. Его мать была против невестки с ребенком, но постепенно смирилась. Вскоре после свадьбы рассказчица забеременела, а потом родила сына.

Постепенно рассказчица начала замечать, что дочь становится похожа на ее мужа. Недавно автор истории сделала ДНК-тест, который подтвердил, что ее супруг является биологическим отцом ее дочери. «Я не знаю, что делать. Я даже не знаю, что тогда произошло. Если я спрошу его, помнит ли он, как он отреагирует? Он всегда был таким любящим и заботливым. Он говорил, что я девушка его мечты и что он отдаст мне весь мир, если сможет», — поделилась сомнениями героиня истории.

Спустя неделю после получения результатов теста она все-таки решилась поговорить с супругом. Рассказчица спросила, помнит ли муж события того вечера, после которого она оказалась на заднем сиденье своего автомобиля. Он сказал, что проснулся на полу в ванной, а она лежала в постели. По словам мужчины, хотя девушка и потребовала оставить ее в покое, он помог ей добраться домой. Затем героиня истории спросила, знает ли ее супруг, кто был отцом ее ребенка. Ее муж, удивившись такому вопросу, предложил сделать ДНК-тест на отцовство. При этом, как утверждает рассказчица, он оставался уверен, что он не биологический отец девочки.

В комментариях под постом многие рекомендовали рассказчице обратиться к терапевту, чтобы разобраться в ситуации, а не спрашивать совета у незнакомцев из интернета. «Такой секрет может разрушить ваши жизни», — предостерегли они автора поста. Некоторые посоветовали ей сделать еще один ДНК-тест — на этот раз не секретно от мужа. При этом одна часть пользователей решила, что муж героини истории сам не помнит события того вечера, а другая сочла, что он с самого начала знал об отцовстве.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как сделала ДНК-тест и узнала тайну о своем происхождении. Выяснилось, что мужчина, которого она всегда считала своим отцом, не был ее биологическим родителем. Мать знала об этом и скрывала от нее правду.