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16:42, 21 августа 2023Наука и техника

В котлах древних кавказцев обнаружили следы мяса крупного рогатого скота

iScience: в древних котлах с Кавказа сохранились следы мясного и молочного белка

Изображение: iScience/Wilkin et al / phys.org

Археологи Цюрихского университета в Швейцарии проанализировали белковые остатки в древних медных котлах, обнаруженных на Кавказе, и обнаружили, что в 3700-2900 годах до нашей эры люди, жившие в этом регионе, ели мясо оленей, овец, коз и коров, а также употребляли молочные продукты. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Исследователи собрали восемь образцов остатков пищи из семи котлов, извлеченных из захоронений в Кавказском регионе. Были успешно извлечены белки, содержащиеся в крови, мышечной ткани и молоке. Присутствие одного из этих белков — белка теплового шока бета-1 — указывает на то, что котлы использовались для приготовления мяса оленя или крупного рогатого скота (коровы, яки или азиатский буйвол). Наличие молочных белков овец или коз связаны с тем, что котлы также использовались для приготовления молочных продуктов.

Радиоуглеродное датирование позволило исследователям точно определить, что котлы могли использоваться между 3520-3350 годами до нашей эры, в период существования майкопской культуры — археологической культуры, распространенной в предгорьях Северного Кавказа в раннем бронзовом веке. Это означает, что эти сосуды более чем на 3000 лет древнее любых сосудов, которые были проанализированы ранее.

Хотя котлы имеют следы износа от использования, они также имеют признаки ремонта. Таким образом, они высоко ценились, требовали большого мастерства для изготовления и служили важными символами богатства или социального положения.

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    Александр Еникеев
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