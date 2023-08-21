Объяснено глобальное потепление 56 миллионов лет назад

Climate of the Past: потепление 56 миллионов лет назад объяснили вулканизмом

Ученые обнаружили, что главной причиной глобального потепления 56 миллионов лет назад, также известного как палеоцен-эоценовый тепловой максимум (PETM), стала вулканическая активность. Повышение глобальной температуры поверхности на пять градусов Цельсия продолжалось примерно 200 тысяч лет, что гораздо медленнее нынешнего потепления. Результаты исследования опубликованы в журнале Climate of the Past.

Ранее предлагалось несколько гипотез для объяснения PETM, в том числе дестабилизация гидратов метана из-за увеличения количества поступающего солнечного света в результате изменения наклона земной оси или поднятие суши, что вызвало выветривание морских пород. В новой работе было показано, что вулканическая активность в Северной Атлантике привела к выбросу значительного количества парниковых газов.

Увеличение выбросов углерода согласуется с заметным всплеском изотопа углерода-12, который был зарегистрирован в раковинах живущих в то время в океанах одноклеточных фораминифер — одноклеточных микроорганизмов. Углекислый газ усиливает парниковый эффект, улавливая и поглощая тепло, излучаемое земной поверхностью, вызывая положительную обратную связь постоянно повышающихся температур.

Вулканизм охватывал обширную Североатлантическую магматическую провинцию (NAIP), расположенную между Гренландией, к северу от Британских островов и к западу от Норвегии, с общим объемом магмы до миллиона кубических километров, что соответствует углеродному резервуару в 35 тысяч гигатонн. Повышенная активность NAIP привела к извержению расплавленных базальтовых пород и их дегазации из-за контакта с интрузиями магмы.