Перечислены ошибки гида пропавших в водных тоннелях под Москвой диггеров
Гид, сопровождавший людей на экскурсии по московским подземельям, пренебрегал вопросами безопасности. Ошибки организаторов экскурсии перечислил MK.RU один из диггеров.
По словам мужчины, и гид, и организатор руководствовались прежде всего коммерческими интересами. «Он, в частности, любил набирать большие группы», — рассказал диггер об одном из них. Увеличение числа участников снижает мобильность группы и повышает риск нештатных ситуаций, пояснил он. Помимо этого, гид не любил подземелья и даже боялся их, сказал мужчина.
Другие опрошенные изданием диггеры считают, что у группы был шанс спастись. По их мнению, именно действия гида могли помешать этому. По словам диггеров, воспользоваться путями отхода гид не смог или по незнанию, или из-за того, что он поддался панике.
Группа диггеров отправилась на экскурсию по московским подземельям 20 августа. В тот же день на столицу обрушился сильный ливень. Сейчас следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы при неблагоприятном прогнозе погоды. По последним данным, четверым участникам экскурсии выжить не удалось, поиски продолжаются.