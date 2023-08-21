Перечислены ошибки гида пропавших в водных тоннелях под Москвой диггеров

Диггер: гид на экскурсии по подземельям Москвы рисковал ради желания заработать

Гид, сопровождавший людей на экскурсии по московским подземельям, пренебрегал вопросами безопасности. Ошибки организаторов экскурсии перечислил MK.RU один из диггеров.

По словам мужчины, и гид, и организатор руководствовались прежде всего коммерческими интересами. «Он, в частности, любил набирать большие группы», — рассказал диггер об одном из них. Увеличение числа участников снижает мобильность группы и повышает риск нештатных ситуаций, пояснил он. Помимо этого, гид не любил подземелья и даже боялся их, сказал мужчина.

Другие опрошенные изданием диггеры считают, что у группы был шанс спастись. По их мнению, именно действия гида могли помешать этому. По словам диггеров, воспользоваться путями отхода гид не смог или по незнанию, или из-за того, что он поддался панике.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по московским подземельям 20 августа. В тот же день на столицу обрушился сильный ливень. Сейчас следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы при неблагоприятном прогнозе погоды. По последним данным, четверым участникам экскурсии выжить не удалось, поиски продолжаются.