Собянин заявил о продолжении поисков пропавших в коллекторах

Собянин заявил, что поиск пропавших в коллекторах людей продолжается

Поиск пропавших в московских коллекторах людей продолжается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. (...) Поиск пропавших продолжается», — сказал градоначальник.

Собянин добавил, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, и выразил соболезнования близким погибших.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников.

В настоящее время следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.