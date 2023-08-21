Диггеры-подростки спустились в водные тоннели под Москвой и пропали. Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?

Диггер Давыдов заявил об ответственности организаторов подземной экскурсии

В водных тоннелях Москвы проводится множество экскурсий для диггеров — как официальных, так и неофициальных. Как рассказали «Ленте.ру» опытные диггеры, совершать такие спуски в дождь опасно для жизни.

20 августа группа диггеров отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. В этот день столицу накрыл мощный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поход состоялся. Спустя примерно час после спуска под землю в районе Олимпийского проспекта группа из восьми человек перестала выходить на связь. В своем последнем сообщении гид написал коллеге, что начался дождь, а также спросил о возможности подняться на поверхность в районе станции метро «Трубная».

Вечером того же дня без признаков жизни был найден первый диггер, утром 21 августа появилась информация о втором. По разным данным, спасти не удалось от двух до четырех человек, среди которых есть подростки. В результате возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования задержан один из возможных организаторов диггерских экскурсий по Москве. Сам мужчина утверждает, что не имеет отношения к произошедшему, однако именно на его телефон пришло последнее сообщение от гида пропавшей группы.

Спастись из водостоков в ливень практически нереально

Как рассказал диггер Виктор Лонин, даже небольшой дождь может быть опасен во время нахождения в дренажном коллекторе. По его словам, подобные экскурсии отменяют даже при небольшой вероятности осадков.

Когда вы находитесь в коллекторе в такую погоду, то уровень воды до колена может представлять крайнюю опасность из-за скорости течения. Поднимается уровень воды, резко возрастает и скорость течения. Вода, которая в этот момент находится вам по колено, запросто может сбить вас с ног. Уже в такие моменты передвигаться практически невозможно. Виктор Лонин диггер

При первых признаках дождя можно спрятаться. «Это могут быть либо шахты смотровых люков, через которые обычно люди спускаются в коллекторы, либо в той же самой Неглинке есть так называемый "монтерятник" — часть старого русла, которая сопряжена с шахтой кабельного коллектора. Там можно укрыться», — рассказал Лонин.

Однако при сильно ливне и это может не спасти, так как вода доходит вплоть до люков. В таких случаях даже если добежать до выхода, а люк закрыт или приржавел, то простое нахождение в его шахте не дает гарантий на спасение. «По рациям связи нет. Под землей рация берет только фактически в пределах видимости. Там нет никаких усилителей сигнала. Даже если коллектор поворачивает, то уже глушится сигнал, а сверху связаться с коллектором возможно только если ты работаешь в открытом люке», — предупредил он.

По словам Лонина, помимо погоды, единственная опасность в коллекторах — подвернуть ногу. Однако, если речь идет об организованной группе с сопровождающим, пострадавшего довольно легко доставить наверх. «В большинстве коллекторов в хорошую погоду уровень воды примерно по щиколотку, поток воды довольно низкий, и по ним легко идти с экскурсией», — подчеркнул диггер.

Организатор спуска обязан предупреждать о грозящей опасности

Диггер Даниил Давыдов подчеркнул, что обращать внимание на прогноз погоды нужно в первую очередь. «Вчера я отменил все свои группы именно из-за этого. Экскурсии под землей проходят по действующим коммуникациям, куда в случае непогоды заливается вода», — рассказал он.

Организатор должен предупредить об этом клиентов и либо отдать им деньги, либо перенести экскурсию на другой день. Тут уже по желанию заказчика. Техника безопасности должна быть на первом месте. Даниил Давыдов диггер

Виктор Лонин также считает, что вся ответственность за произошедшее лежит на сопровождающем экскурсоводе. «В зимнее время даже сильные снегопады не влияют на повышение уровня воды, а летом даже небольшой дождь может быть фатальным. Спускаться туда, конечно, в это время нельзя», — отметил диггер.

Один из участков коллектора реки Неглинка сразу после мощного ливня. Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

По его мнению, ситуация повлечет «какие-то административные запреты». В качестве примера Лонин привел ситуацию с пропажей людей в пещерах Сьяны, вход в которые в результате был закрыт. «Теперь туда так просто не попасть. Люди ходят через другую систему, и это очень сложно, нужно лезть ползком. Несмотря на то, что формальных запретов на изучение подземных искусственных и природных полостей нет», — считает он.

При этом бывший гид Михаил Савкин подчеркнул, что любая подземная река, включая Неглинку, считается водостоком. По его словам, никакие экскурсии по ним не могут считаться легальными, а спускаться туда в ливни не имеют права даже сотрудники водостока. «Ни в коем разе легальных экскурсий не существует. Это все бред. Все подземные коллекторы и коммуникации — это зона гражданской безопасности. Туда никто не имеет права спускаться, кроме сотрудников ЖКХ или метрополитена», — заявил он.

В сухую погоду московские водяные тоннели безопасны

Как рассказал Лонин, в коллекторе Неглинки довольно большая пропускная особенность, и небольшие дожди не влияют на ситуацию. По его словам, в большинстве коллекторов в хорошую погоду уровень воды примерно по щиколотку, поток воды довольно низкий, и по ним легко идти с экскурсией. «99 процентов дренажных и речных коллекторов в Москве похожи на Неглинку. Там, конечно, нет такой красоты как в Щекотовском коллекторе, который ошибочно называют тропой Гиляровского, или сам старый коллектор, куда он [Гиляровский] действительно спускался. В любом случае по сложности прохождения они все примерно одинаковы», — рассказал он.

Давыдов также подчеркнул, что в сухую погоду маршрут, по которому отправилась пропавшая группа, безопасен. «Другое дело — дождь. В систему поступает вода, скорость потока увеличивается. Это уже иная ситуация. Во вчерашней ситуации виновата исключительно погода, — заявил диггер. — Сама Неглинка, где предположительно произошла трагедия — это система дождевого отведения. Пока на улице все нормально, там тоже. Как только начался дождь, вода соответственно поступает в дождевой коллектор».

В свою очередь москвичка Дарья рассказала, что в мае 2022 года спускалась в коллекторы Неглинки после сильного дождя.

Некоторые сразу же отказались, потому что спуск выглядел довольно угрожающе — внутри было темно, и было слышно, как течет вода. Тем не менее внизу паника сразу же исчезла. Вода оказалась по щиколотку, идти приходилось медленно, так как мы шли против небольшого течения.

Дарья участница одной из экскурсий на Неглинку

По ее словам, встречались и нелегкие отрезки пути. На одном из участков членам группы пришлось спускаться под углом спиной вниз, держась за веревку. При этом и сверху, и снизу диггеров страховали экскурсоводы. «На одном из участков пришлось ползти через трубу на корточках, а затем пришлось подняться наверх в одну из проделанных дыр», — поделилась она.

Участникам группы выдали бахилы и перчатки, которые помогали передвигаться по подземелью. Кроме того, экскурсоводы рассказывали байки о подземельях и пели песни. «Назад, когда мы поднимались наверх по люку, у меня появилась паника, так как подъем был довольно высоким, и я не сразу сообразила, как из люка вылезти. Но мне опять же помогли, и все закончилось благополучно», — заключила собеседница «Ленты.ру».