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15:24, 21 августа 2023Россия

Появился список пропавших без вести в Москве после ливня диггеров

«112» опубликовал список шести пропавших без вести в Москве после ливня диггеров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Появился список диггеров, которые пропали без вести в Москве после воскресного ливня. Его опубликовал Telegram-канал «112».

Издание привело в перечне шесть фамилий. Так, на связь с родственниками с 21 августа перестали выходить Филиппов Константин 1991 года рождения, Маркушин Дмитрий 1976 года рождения, Маркушина Елизавета 2007 года рождения, Быкова Дарья 1988 года рождения.

Также нет информации о местонахождении 18-летнего Глеба Лагашина и 15-летней Виктории Шнейдер, выяснил «112».

По данным ряда Telegram-каналов, Константин Филиппов сопровождал экскурсионную группу под землей. Как пишет Mash, 31-летний мужчина до исчезновения отправлял коллегам SMS, в котором поинтересовался, можно ли выйти с людьми в районе станции метро «Трубная».

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    Анна Щербакова
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