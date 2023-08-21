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16:42, 21 августа 2023Мир

В России сравнили боевую мощь истребителя F-16 и отечественного аналога

Депутат Спиридонов: аналог F-16 российский МиГ-29 будет доминировать на поле боя
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Российский аналог самолетов F-16 — истребитель МиГ-29 — уступает конкуренту с точки зрения возможностей обзора, однако превосходит его в вопросах маневренности и энерговооруженности. Об этом «Ленте.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«F-16 — это легкий самолет-истребитель. Кроме того, что он достаточно маневренный, с очень неплохим обзором из кабины. И если сравнивать с самолетами российскими, то стоит сказать, что ближайший его аналог — это МиГ-29. По обзору МиГ-29 слегка уступает, но однозначно выигрывает в маневренности и по энерговооруженности», — считает депутат.

В бою между МиГом и F-16, на мой взгляд, безусловно, будет доминировать МиГ, потому что он более современный. Тем не менее, если у Украины, у которой сейчас нет авиации, появится F-16, для нас это может создать некоторые затруднения. Хоть этот самолет и устаревший, он может нести на себе все современные ракетные комплексы

Александр Спиридоновзампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Спиридонов выразил уверенность в том, что российская военная инфраструктура будет способна ответить на угрозу, связанную с появлением истребителей F-16 на вооружении у украинской армии.

«У нас есть необходимые системы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»), которые позволяют поражать F-16 на большом расстоянии, это отмечали и эксперты на Украине. Поэтому, как только самолеты F-16 появятся у Украины, уверен, что будут наноситься ракетные удары по местам их базирования и будет вестись работа, чтобы они были ликвидированы еще на взлете», — уверен парламентарий.

Парламентарий также отреагировал на слова бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который ранее назвал истребители F-16 «ловушкой для самоубийц» из-за их якобы несоответствия современным стандартам и, соответственно, опасности для самих украинских пилотов.

«Я бы не придерживался столь "шапкозакидательских" настроений, как это делает уважаемый Скотт Риттер. Несмотря на то что этот самолет концептуально проектировали еще в середине семидесятых и ввели в эксплуатацию в восьмидесятых годах, он используется несколькими десятками стран и очень хорошо себя продемонстрировал в целом ряде военных конфликтов», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Действительно, он (F-16 — прим. «Ленты.ру») устаревший и есть вопросы к его техническому состоянию, но многие из F-16 находятся на боевой службе, например, у Нидерландов, которые планируют передать их Украине. Возможно, есть необходимость в проведении их технического обслуживания, модернизации перед передачей, но сами самолеты достаточно неплохо сконструированы

Александр Спиридоновзампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых ВСУ.

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    Кирилл Садовский
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