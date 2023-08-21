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18:03, 21 августа 2023Россия

Желто-синий БПЛА с националистическими лозунгами нашли в российском регионе

В Тверской области нашли желто-синий беспилотник с националистическими лозунгами

Беспилотник с нанесенными на него лозунгами украинских националистов нашли в Жарковском районе Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Летательный аппарат желтого и синего цвета с поврежденным крылом обнаружили в лесу в 140 километрах к северу от Смоленска. Беспилотник самолетного типа, его длина составляет около одного метра.

Прибывшие на место полицейские забрали дрон на экспертизу.

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    Алан Босиков
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