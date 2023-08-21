Желто-синий БПЛА с националистическими лозунгами нашли в российском регионе
В Тверской области нашли желто-синий беспилотник с националистическими лозунгами
Беспилотник с нанесенными на него лозунгами украинских националистов нашли в Жарковском районе Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Летательный аппарат желтого и синего цвета с поврежденным крылом обнаружили в лесу в 140 километрах к северу от Смоленска. Беспилотник самолетного типа, его длина составляет около одного метра.
Прибывшие на место полицейские забрали дрон на экспертизу.