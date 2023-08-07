Глава российского региона заявил о посаженном РЭБ дроне с символикой «Азова»

Глава Курской области Старовойт: РЭБ посадила дрон с символикой баталона «Азов»

В Курской области системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были посажены два дрона, на один из которых была нанесена символика батальона «Азов» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор не уточнил, в каком именно районе региона сработали системы РЭБ.

«Спасибо нашим военным и пограничникам!» — подытожил Старовойт.

Об обнаружении в регионе начиненного взрывчаткой дрона ранее сообщал портал Baza. После обнаружения дрон был уничтожен взрывотехниками.

Ранее сегодня, 7 августа, российская система противовоздушной обороны в Белгороде сбила летящий к городу беспилотник самолетного типа.