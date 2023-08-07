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20:08, 7 августа 2023Россия

Беспилотник со взрывчаткой нашли в российском регионе

Baza: в Курской области нашли беспилотник со взрывным устройством

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Курской области нашли беспилотник со взрывным устройством. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Baza уточняет, что после обнаружения дрон был уничтожен взрывотехниками.

По данным портала, найденный в российском регионе дрон относился к самолетному типу. Размах крыльев дрона составлял до метра.

Ранее сегодня, 7 августа, российская система противовоздушной обороны в Белгороде сбила летящий к городу беспилотник самолетного типа.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет дальнобойные орудия ВСУ.

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    Марк Леонов
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