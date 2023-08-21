Египет допустил увеличение закупок российской пшеницы при постройке хаба в Суэце

Египет допустил рост закупок пшеницы из РФ при постройке хаба в Суэцком канале

Египет допустил увеличение закупок российской пшеницы при постройке логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала. Об этом заявили в главном управлении по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта, передает РИА Новости.

Как рассказали в управлении, при постройке хаба Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем и экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны. По мнению властей, такой хаб будет служить центром для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в Египте, арабском регионе, а также в странах Северной и Восточной Африки.

Ранее Египет заключил соглашение о покупке 235 тысяч тонн российской пшеницы. Согласно договоренностям, 175 тысяч тонн пшеницы будут доставлены морем в период с 15 по 30 сентября, вторая часть в количестве 60 тысяч тонн поступит в порты Египта с 1 по 15 октября.