Египет заключил контракт на покупку 235 тысяч тонн российской пшеницы

Египет заключил соглашение о покупке 235 тысяч тонн российской пшеницы

Египет заключил соглашение о покупке 235 тысяч тонн российской пшеницы, об этом сообщило управление снабжения Министерства снабжения и внутренней торговли страны, передает ТАСС.

«Контракт на закупку российской пшеницы заключен в соответствии с международной практикой», — отметили в ведомстве.

Согласно договоренностям, 175 тысяч тонн пшеницы будут доставлены морем в период с 15 по 30 сентября, вторая часть в количестве 60 тысяч тонн поступит в порты Египта с 1 по 15 октября.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что после выхода из зерновой сделки Россия продала первые партии пшеницы — покупателем стал Египет. Египетская госкомпания GASC в ходе тендера получила 30 предложений, 20 из которых пришлось на российскую пшеницу.

