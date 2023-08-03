Россия впервые продала подорожавшую пшеницу после выхода из зерновой сделки

«Ъ»: РФ после выхода из зерновой сделки продала пшеницу по выросшим ценам Египту

После выхода из зерновой сделки Россия продала первые партии пшеницы — покупателем стал Египет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков и Союз экспортеров зерна.

Египетская госкомпания GASC в ходе тендера получила 30 предложений, 20 из которых пришлось на российскую пшеницу. Все российские трейдеры установили единую стоимость.

Крупнейший импортер пшеницы в мире закупил российское зерно по выросшей цене, отмечает газета. 300 тысяч тонн российской пшеницы обошлись компании по 250 долларов за тонну (FOB) плюс стоимость фрахта 14 долларов из порта Кавказ. Поставки российского зерна намечены на 1-10 сентября.

Еще одним продавцом, у которого компания купила пшеницу, стала румынская Viterra. Цена на нее составила 249 долларов за тонну плюс 13,05 доллара стоимость фрахта. При этом стоимость, скорее всего, была снижена в ходе переговоров, поскольку изначально пшеница из Румынии предлагалась трейдерами минимум по 252 доллара за тонну.

Пшеница на мировых биржах стала резко расти в цене на фоне отмены зерновой сделки и атак на дунайские порты. После того как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении участия России в соглашении, за один день пшеница на Чикагской товарной бирже стала дороже на 3,37 процента. Сентябрьские фьючерсы поднялись в цене до 6,84 доллара за бушель. На момент написания материала пшеница торговалась на уровне 6,4 доллара за бушель.

