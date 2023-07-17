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13:15, 17 июля 2023Экономика

Пшеница начала дорожать после комментария Кремля об остановке зерновой сделки

Пшеница на Чикагской бирже подорожала на 3,4 % после слов Пескова о зерновой сделке

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Пшеница на Чикагской товарной бирже подорожала на 3,37 процента, до 6,84 доллара за бушель, говорят данные торгов 17 июля. На максимуме стоимость сентябрьского фьючерса на зерно поднималась на 3,4 процента.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении участия России в зерновой сделке. По его словам, касающаяся России часть соглашения не выполнена до сих пор, поэтому сделка будет остановлена. По словам официального представителя МИДа России Марии Захаровой, Турцию, Украину и ООН официально уведомили о российской позиции насчет продления договоренностей.

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Цены на зерно совершили резкий скачок в июне после разрушения Каховской ГЭС. Стоимость фьючерсов поднялась на 3,29 процента, до 6,4 доллара за бушель, свидетельствуют данные площадки. Рост цен продолжился также после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что если Москва откажется продлевать сделку, это вызовет определенные последствия. Весь мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам», что приведет к «огромным дипломатическим издержкам», заявил он.

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    Вячеслав Агапов
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