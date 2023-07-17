Пшеница начала дорожать после комментария Кремля об остановке зерновой сделки

Пшеница на Чикагской бирже подорожала на 3,4 % после слов Пескова о зерновой сделке

Пшеница на Чикагской товарной бирже подорожала на 3,37 процента, до 6,84 доллара за бушель, говорят данные торгов 17 июля. На максимуме стоимость сентябрьского фьючерса на зерно поднималась на 3,4 процента.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении участия России в зерновой сделке. По его словам, касающаяся России часть соглашения не выполнена до сих пор, поэтому сделка будет остановлена. По словам официального представителя МИДа России Марии Захаровой, Турцию, Украину и ООН официально уведомили о российской позиции насчет продления договоренностей.

Цены на зерно совершили резкий скачок в июне после разрушения Каховской ГЭС. Стоимость фьючерсов поднялась на 3,29 процента, до 6,4 доллара за бушель, свидетельствуют данные площадки. Рост цен продолжился также после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что если Москва откажется продлевать сделку, это вызовет определенные последствия. Весь мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам», что приведет к «огромным дипломатическим издержкам», заявил он.