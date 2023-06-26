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18:14, 26 июня 2023Экономика

Мировые цены на пшеницу рекордно выросли

Мировые цены на пшеницу достигли рекордных с февраля 7,7 доллара за бушель

Фото: Sebastian Lopez Brach / Getty Images

В ходе торгов на Чикагской товарной бирже фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре достигли четырехмесячного рекорда, прибавив более двух процентов за день. На максимуме стоимость пшеницы составляла 7,7 доллара за бушель, однако на момент написания материала котировки снизились до 7,5 доллара за бушель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Цены продолжают расти после резкого скачка в выходные — 25 июня в верхней точке фьючерсы торговались на уровне 7,65 доллара за бушель, прибавив за день 3,2 процента. За месяц цены выросли на 29 процентов, что стало рекордным темпом в 2015 года.

Bloomberg объясняет такую динамику беспокойством трейдеров относительно ситуации в России, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. Вечером 23 июня вооруженные колонны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» двинулись в сторону Москвы, власти оценили их действия как попытку военного мятежа. Давление на рынки также оказывает засушливая погода в США, которая повышает риски для урожая пшеницы в этом году.

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Агентство отмечает, что текущая политическая обстановка в России может усилить беспокойство на рынках относительно будущего зерновой сделки. Соглашение должно быть продлено в середине июля. Однако в Москве уже не раз говорили о бесперспективности продления сделки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что западные партнеры не выполнили требования России, которые были заложены в основе исполнения зерновой сделки.

На Украине также заявляли, вероятность, что Россия покинет зерновую сделку в июле, составляет 99,9 процента. В США же надеются, что соглашение будет продлено.

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    Мария Грушко
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