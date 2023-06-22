На Украине предсказали выход России из зерновой сделки

В МИД Украины заявили, что Россия покинет зерновую сделку в июле

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Украины Ольга Трофимцева в своем Telegram-канале предсказала выход России из зерновой сделки.

«Зерновой коридор. 99,9 процента, что Россия его покинет в июле», — заявила Трофимцева, добавив, что следующая зима может оказаться гораздо сложнее предыдущей.

Факторами, влияющими на выход Москвы из сделки, она назвала переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции и скорое завершение строительства терминала для экспорта российского аммиака. По ее словам, после этого аммиакопровод Тольяти — Одесса будет не так важен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для очередного продления зерновой сделки, поскольку западные партнеры не выполнили требований России, заложенных в основе ее исполнения.