США понадеялись на продление зерновой сделки

Белый дом: США надеются, что зерновую сделку между Россией, Украиной ООН и Турцией продлят

Администрация президента США Джо Байдена надеется, что зерновая сделка будет продлена, Вашингтон готов оказывать ООН и Турции поддержку в этой связи. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, цитату приводит ТАСС.

«[Инициатива] действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона», — подчеркнул Кирби. Он добавил, что США благодарны президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его «ведущую роль» в подписании сделки.

Представитель Белого дома также выразил сожаление в связи со словами замглавы МИД России Сергея Вершинина о возможном завершении сделки 18 июля. Кирби понадеялся, что Москва ее продлит.

Вершинин при этом утверждает, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля «было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются».