Цены на пшеницу выросли после разрушения Каховской ГЭС

Фьючерсы на пшеницу подорожали более чем на три процента после разрушения Каховской ГЭС

Цены на пшеницу в ходе торгов на Чикагской бирже 6 июня росли на 3,29 процента, на максимуме стоимость июльских фьючерсов достигла 6,4 доллара за бушель, свидетельствуют данные площадки. К моменту написания новости цена снизилась до 6,28 доллара (рост на 0,56 процента). Контракты на поставки кукурузы в июле 6 июня на максимуме дорожали на 1,55 процента, до 6,06 доллара, опустившись до шести долларов (рост на 1,51 процента).

Цены растут на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), обратил внимание Bloomberg.

Каховская ГЭС находится на некотором расстоянии от трех украинских портов, которые задействованы в зерновой сделке. Однако затопление представляет серьезную угрозу для населения, транспорта и логистики, отметил Bloomberg.

Глава «УкрАгроКонсалта» Сергей Феофилов назвал непосредственным следствием подрыва повреждение зернохранилищ и другого оборудования, расположенного на низких речных берегах. В долгосрочной перспективе «последствия будут гораздо более драматичными», отметил он. «Сколько зерна может сгнить [в будущем], сейчас неясно», — заявил Феофилов.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища уровень воды в Днепре поднялся более чем на 10 метров и продолжает увеличиваться. В Кремле заявили, что удар по ГЭС нанесли Вооруженные силы Украины, и назвали этот акт преднамеренной диверсией.

После подрыва плотины на ГЭС полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе. В Днепр после прорыва станции попало 150 тонн машинного масла. Международный комитет Красного Креста (МККК) счел разрушение одним из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года.