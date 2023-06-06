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17:42, 6 июня 2023Экономика

Цены на пшеницу выросли после разрушения Каховской ГЭС

Фьючерсы на пшеницу подорожали более чем на три процента после разрушения Каховской ГЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Цены на пшеницу в ходе торгов на Чикагской бирже 6 июня росли на 3,29 процента, на максимуме стоимость июльских фьючерсов достигла 6,4 доллара за бушель, свидетельствуют данные площадки. К моменту написания новости цена снизилась до 6,28 доллара (рост на 0,56 процента). Контракты на поставки кукурузы в июле 6 июня на максимуме дорожали на 1,55 процента, до 6,06 доллара, опустившись до шести долларов (рост на 1,51 процента).

Цены растут на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), обратил внимание Bloomberg.

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Каховская ГЭС находится на некотором расстоянии от трех украинских портов, которые задействованы в зерновой сделке. Однако затопление представляет серьезную угрозу для населения, транспорта и логистики, отметил Bloomberg.

Глава «УкрАгроКонсалта» Сергей Феофилов назвал непосредственным следствием подрыва повреждение зернохранилищ и другого оборудования, расположенного на низких речных берегах. В долгосрочной перспективе «последствия будут гораздо более драматичными», отметил он. «Сколько зерна может сгнить [в будущем], сейчас неясно», — заявил Феофилов.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища уровень воды в Днепре поднялся более чем на 10 метров и продолжает увеличиваться. В Кремле заявили, что удар по ГЭС нанесли Вооруженные силы Украины, и назвали этот акт преднамеренной диверсией.

После подрыва плотины на ГЭС полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе. В Днепр после прорыва станции попало 150 тонн машинного масла. Международный комитет Красного Креста (МККК) счел разрушение одним из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года.

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    Мария Черкасова
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