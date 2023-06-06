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14:32, 6 июня 2023Бывший СССР

В Днепр после прорыва Каховской ГЭС попало 150 тонн машинного масла

СНБО Украины: после прорыва Каховской ГЭС в Днепр попало 150 тонн машинного масла
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Днепр попало более 150 тонн машинного масла, передает сайт президента Украины Владимира Зеленского.

На заседании главе государства также сообщили о риске попадания в реку еще 300 тонн вещества.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о планах Зеленского провести заседание совета на фоне ситуации на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал удары по ГЭС, в результате которых вода неконтролируемо стала сбрасываться вниз по течению, серьезнейшим терактом.

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    Алевтина Запольская
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