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08:09, 6 июня 2023Бывший СССР

Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за ситуации на Каховской ГЭС

Зеленский проведет экстренное заседание СНБО Украины из-за ситуации на Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в Fabebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил о планах президента страны Владимира Зеленского провести экстренное заседание совета на фоне ситуации на Каховской гидроэлектростанция (ГЭС).

«Президент Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания СНБО», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что данная инициатива связана с повреждениями на Каховской ГЭС, в результате которых ее верхняя часть была разрушена.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению, являются серьезнейшим терактом. По его словам, последствия инцидента будут изучены.

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    Марина Совина
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