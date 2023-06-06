Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за ситуации на Каховской ГЭС

Зеленский проведет экстренное заседание СНБО Украины из-за ситуации на Каховской ГЭС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в Fabebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил о планах президента страны Владимира Зеленского провести экстренное заседание совета на фоне ситуации на Каховской гидроэлектростанция (ГЭС).

«Президент Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания СНБО», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что данная инициатива связана с повреждениями на Каховской ГЭС, в результате которых ее верхняя часть была разрушена.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению, являются серьезнейшим терактом. По его словам, последствия инцидента будут изучены.