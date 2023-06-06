Три населенных пункта полностью затопило из-за подрыва Каховской ГЭС

Леонтьев сообщил о полном затоплении трех населенных пунктов из-за подрыва Каховской ГЭС

Три населенных пункта в Новокаховском городском округе полностью затопило после подрыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

«Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры», — пояснил он.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил киевские власти в преднамеренной диверсии на Каховской ГЭС. По его мнению, одной из целей диверсии являлась попытка лишить Крым воды.