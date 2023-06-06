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14:40, 6 июня 2023Мир

Красный Крест отреагировал на разрушение плотины Каховской ГЭС

МККК назвал разрушение плотины Каховской ГЭС одним из самых значительных с 2022 года
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Международный комитет Красного Креста (МККК) счел разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) одним из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года. Об этом пресс-служба комитета написала на официальной странице МККК в Twitter.

«Разрушение Новой Каховки — это одно из наиболее значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года», — подчеркнули в Красном Кресте.

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В сообщении отмечается, что сооружения плотины, «удерживающие представляющую опасность мощь» воды Днепровских порогов, находятся под особой защитой международного гуманитарного права.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела украинской стороны. Он назвал произошедшее терактом. В результате случившегося Новая Каховка оказалась затоплена. Власти начали эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

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    Глеб Бажуткин
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