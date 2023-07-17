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12:21, 17 июля 2023Мир

МИД уведомил Турцию и Украину о возражении против продления зерновой сделки

Захарова: МИД РФ уведомил Турцию и Украину о возражении против продления зерновой сделки

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции», — отметила дипломат.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки. По его словам, если Москва откажется продлевать сделку, то остальной мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам». Салливан считает, что в будущем Россия может столкнуться с «огромными дипломатическими издержками».

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    Виктория Кондратьева
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