Названы трудности Киева из-за получения истребителей F-16

Капитан первого ранга Дандыкин: Киеву будет сложно готовить пилотов для F-16

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал трудности, с которыми столкнется Киев при получении истребителей F-16, в их числе подготовка пилотов. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Эксперт считает, что самой главной и сложной задачей будет обучение пилотов, которые также должны свободно владеть английским языком. По его словам, на подготовку понадобится минимум полгода. Кроме того, для истребителей необходимо готовить специальную аэродромную сеть, так как им требуется асфальтированное покрытие. Помимо подготовки пилотов, нужно обучать техперсонал, добавил Дандыкин.

«Сами машины эти, в общем-то, устаревшей модификации. Эти истребители еще нужно приводить в техническую готовность, проводить обследования, перед тем как передавать. А взамен и Нидерланды, и Дания будут вынуждены покупать себе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35», — отметил он.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Нидерландов поставить Киеву 42 самолета F-16 после подготовки украинских пилотов и инженеров. Глава государства заявил, что «это только начало».