В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

Синоптик Михаил Леус: 60% месячной нормы осадков выпало в Москве 20 августа

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 20 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как пояснил Леус, в течение дня на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 43 миллиметра осадков, а в течение ночи — еще 4 миллиметра.

«Таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 миллиметрам — это 60 процентов от нормы августа», — добавил он.

Синоптик отметил, что в столице обновился суточный рекорд осадков для 20 августа, который держался с 1999 года. Тогда он составил 18,2 миллиметра.

Ранее океанолог Александр Осадчиев заявил, что в Москве вырастет число ливней из-за глобального потепления. Остановить этот процесс с большой долей вероятности не получится, из-за того что человечество продолжает в больших масштабах потреблять ресурсы и электричество и выделяет парниковые газы, добавил он.