Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:01, 21 августа 2023Россия

В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

Синоптик Михаил Леус: 60% месячной нормы осадков выпало в Москве 20 августа

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 20 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как пояснил Леус, в течение дня на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 43 миллиметра осадков, а в течение ночи — еще 4 миллиметра.
«Таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 миллиметрам — это 60 процентов от нормы августа», — добавил он.

Синоптик отметил, что в столице обновился суточный рекорд осадков для 20 августа, который держался с 1999 года. Тогда он составил 18,2 миллиметра.

Ранее океанолог Александр Осадчиев заявил, что в Москве вырастет число ливней из-за глобального потепления. Остановить этот процесс с большой долей вероятности не получится, из-за того что человечество продолжает в больших масштабах потреблять ресурсы и электричество и выделяет парниковые газы, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Украины в НАТО. В России его сочли играющим в КВН придурком

    Во Франции предрекли Киеву срыв поставок F-16 от Нидерландов

    Группам БРИКС и G7 предрекли соперничество

    Блейк Лайвли показала фигуру в бикини через полгода после родов

    В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

    Психолог предупредила о бесполезном способе лечения депрессии

    Российских дипломатов захотели обязать говорить за границей только по-русски

    Необычная находка в московском дворе заинтересовала россиян

    Рогов заявил о «перемалывании» российскими силами ВСУ в Запорожской области

    В США назвали F-16 ловушкой для самоубийц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости