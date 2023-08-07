Москве предрекли рост числа ливней из-за глобального потепления

Океанолог Осадчиев: в Москве из-за глобального потепления вырастет число ливней

В Москве вырастет число ливней из-за глобального потепления. Об этом сообщил океанолог Александр Осадчиев, его слова передают «Известия».

Специалист рассказал, что сильные ливни в Москве неслучайны, так как они служат результатом глобального потепления, приводящего к тому, что интенсивность осадков увеличивается. Однако остановить этот процесс с большой долей вероятности не получится, из-за того что человечество продолжает в больших масштабах потреблять ресурсы и электричество и выделяет парниковые газы. Осадчиев также отметил, что ливни и стихийные бедствия на черноморском побережье, в том числе наводнение в Крымске в 2012 году, тоже были вызваны изменением климата.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк призвал москвичей привыкать к тому, что ливней в столице станет больше. «Увеличение температуры на один градус поднимает содержание воды в воздухе. Как следствие, с неба выливается больше дождя. При этом быстрые потоки теплого воздуха идут вверх, а холодного — вниз. Теплый воздух быстро остывает и обрушивает ливни», — пояснил он. Эксперт добавил, что ливневые канализации в городе необходимо строить так, чтобы они справлялись с большим количеством объема осадков в сутки.

Несмотря на увеличение числа ливней, ученые отметили, что риск ухода столицы под воду минимален, так как город расположен высоко и далеко от моря. По словам Осадчиева, затопление Москвы океаном может произойти в случае, если Восточно-Европейская платформа, на которой она находится, опустится на несколько сотен метров. Скорость этого процесса составляет несколько миллиметров в год, так что такой сценарий возможен лишь через несколько сотен тысяч лет.

В августе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сильные ливни с грозами пройдут в Москве в пятницу и в субботу, 11 и 12 августа. Помимо этого, в локальном формате они ожидаются во вторник и среду, 8 и 9 августа.