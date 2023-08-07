Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Синоптик Тишковец: в Москве на предстоящей неделе ожидаются ливни с грозами

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие дни после сильной жары москвичей ждет «погодная встряска» из сильных дождей и гроз. Об этом он предупредил в эфире телеканала «Россия 24», который доступен на YouTube.

По словам синоптика, после самой сильной с начала лета жары погода в Москве начнет ухудшаться. Во вторник и среду, 8 и 9 августа, «под влиянием приближающегося фронта» в столице ожидаются локальные ливни и грозы. Кроме того, температура воздуха в городе будет падать: если в понедельник, 7 августа, она составит 31 градус Цельсия, то в последующие дни опустится до 27, 25, 26 и 24 градусов Цельсия соответственно.

Тишковец также рассказал агентству РИА Новости, что сильные ливни с грозами пройдут в Москве и в пятницу и субботу, 11 и 12 августа. Количество осадков, которое выпадет в эти два дня, он оценил в число до 30 миллиметров.

Тишковец добавил, что аналогичная ситуация произойдет и на западе европейской части России. «Дело в том, что на запад европейской России прорвется облачная гряда холодного фронта. Здесь ожидаются сильные грозовые дожди», — сообщил он. Синоптик уточнил, что в некоторых районах на предстоящей неделе за сутки прольется более чем треть от месячной нормы осадков.

Ранее в этот же день стало известно, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек похолодание в Москве к концу недели. Согласно данным специалиста, температура в столице опустится на 12 градусов.

