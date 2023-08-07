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04:50, 7 августа 2023Среда обитания

Синоптики предрекли резкое похолодание в Москве

Гидрометцентр России предрек резкое похолодание в Москве на 12 градусов

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предрек похолодание в Москве к концу недели — температура опустится на 12 градусов.

По словам синоптика, в понедельник сильная жара до 31-34 градусов тепла сохранится, а во вторник уже пойдет на спад и снизится до 25-30 градусов выше нуля. Также во вторник, во второй половине дня, ожидаются кратковременные дожди. В среду дожди продолжатся.

Отмечается, что после четверга дождь будет уже сильным. В пятницу температура резко понизится до 19–24 градусов , а в субботу — до 17–22 градусов.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил, что в шести российских регионах в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода.

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    Юлия Мискевич
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