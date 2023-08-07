Синоптики предрекли резкое похолодание в Москве

Гидрометцентр России предрек резкое похолодание в Москве на 12 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предрек похолодание в Москве к концу недели — температура опустится на 12 градусов.

По словам синоптика, в понедельник сильная жара до 31-34 градусов тепла сохранится, а во вторник уже пойдет на спад и снизится до 25-30 градусов выше нуля. Также во вторник, во второй половине дня, ожидаются кратковременные дожди. В среду дожди продолжатся.

Отмечается, что после четверга дождь будет уже сильным. В пятницу температура резко понизится до 19–24 градусов , а в субботу — до 17–22 градусов.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил, что в шести российских регионах в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода.