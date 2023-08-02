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06:34, 2 августа 2023Среда обитания

Гидрометцентр предупредил о жаре в шести регионах России

Вильфанд заявил, что в шести российских регионах в ближайшие дни ожидается жара

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В шести российских регионах в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что летом температура выше нормы на семь градусов является неблагоприятным явлением. В ближайшие дни в нескольких российских субъектах установится такая погода. «В Ненецком автономном округе температура ожидается на 8-10 градусов выше нормы и будет достигать плюс 25-30 градусов со 2 по 6 августа», — указал он.

По словам специалиста, аналогичная ситуация сложится в Коми, а в Архангельской области со 2 по 4 августа температура будет выше нормы на семь градусов (поднимется выше 30 градусов).

До 28-32 градусов прогнозируют в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Вильфанд предупредил, что на Сахалине установится 25-30 градусов. «Для этих регионов это очень высокая температура, существенно выше климатической нормы», — подчеркнул эксперт.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России из-за сильных осадков возможны подтопления.

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    Марина Совина
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