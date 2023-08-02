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03:43, 2 августа 2023Среда обитания

Российские регионы предупредили о подтоплениях из-за сильных дождей

ВНИИ ГОЧС: сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Выход воды на поймы рек и подтопления местности прогнозируются в ближайшие два дня на территории четырех российских регионов. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России из-за сильных осадков возможны подтопления. «В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия», — подчеркнули эксперты.

Кроме того, подтопление низменных мест прогнозируют в отдельных районах Красноярского края. Дожди и неустойчивая погода ждут жителей Амурской области. На малых реках может подняться уровень воды.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года часть регионов России столкнется с избытком осадков.

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    Марина Совина
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