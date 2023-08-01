Части регионов России спрогнозировали избыток осадков

Вильфанд: в августе избыток осадков ожидается в Карелии и Мурманской области

В августе 2023 года часть регионов России столкнется с избытком осадков. Такое развитие событий спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

Так, большое количество дождей придет в такие регионы, как Карелия, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Иркутская области, а также в Приморский край, Бурятию, частично в Забайкалье, на Сахалин и Камчатку.

При этом другим регионам предрекли дефицитное количество осадков. Такой прогноз ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, а также в Башкирии, Ямало-Ненецком автономном округе, на севере Красноярского края и в Якутии.

Ранее Вильфанд заявил, что в ряде регионов России август будет необычно теплым. Среднемесячная температура выше нормы будет наблюдаться в Центральном федеральном округе, большей части Северо-Западного и Уральского федеральных округов, востока Южного федерального округа.