Ряду регионов России предрекли необычно теплый август

Вильфанд: в Приволжском округе и Приморье температура в августе будет выше нормы

В ряде регионов России август будет необычно теплым. Такую погоду в предстоящем месяце предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам специалиста, среднемесячная температура выше нормы в августе будет наблюдаться в Центральном федеральном округе (за исключением Брянской и Тверской областей), большей части Северо-Западного и Уральского федеральных округов, востока Южного федерального округа (Волгоградская, Астраханская области), а также в Приморском крае и во всех частях Приволжского федерального округа.

«На остальной территории России температура будет около нормы, но на повышенном фоне. То есть август ожидается достаточно теплым», — добавил Вильфанд.

Ранее метеоролог сообщил, что погода в течение недели в Москве и области будет комфортной. Температурный фон превысит норму на 2-4 градуса.