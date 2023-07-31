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12:20, 31 июля 2023Среда обитания

В Москве спрогнозировали температуру выше 30 градусов

Вильфанд спрогнозировал в Москве повышение температуры до 30 градусов

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Погода в течение недели в Москве и области будет комфортной, температурный фон превысит норму на 2-4 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, теплая погода будет обусловлена перемещением воздушных масс сначала с юго-запада, потом с юго-востока и юга. В понедельник и вторник, 31 июля и 1 августа, ожидается 25-27 градусов тепла. В среду и четверг — 26-28 градусов. В пятницу, 4 августа, температура поднимется до 27-29 градусов, при этом в южных районах Москвы и в Новой Москве будет уже 30 градусов. На выходных температура воздуха превысит 30 градусов.

Вильфанд также отметил, что в столице заметно повысятся и ночные температуры. «В ночь на понедельник минимальная температура была преимущественно 10-13 градусов. В ночь на вторник будет уже 13-15, а начиная с ночи на среду — от 16 до 18», — уточнил он.

Не обойдется и без кратковременных дождей, предупредил синоптик. «В течение всей недели переменная облачность, достаточно много солнца, но, поскольку давление несколько ниже нормы, неустойчивость в атмосфере способствует тому, чтобы местами, в отдельных районах Москвы и области, возникали кратковременные дожди. Они ожидаются со среды по пятницу», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Роман Вильфанд анонсировал дождливые выходные и возвращение в Москву тепла и солнечной погоды 31 июля.

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    Екатерина Смирная
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