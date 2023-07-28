Москвичам пообещали солнечную погоду

Гидрометцентр: 31 июля в Москву придет солнечная погода

В понедельник, 31 июля, в Москву должна прийти солнечная погода. Такое развитие событий в разговоре с НСН жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что выходные в столице будут дождливыми, ожидается сильный ветер и понижение температуры. Однако в начале новой недели в город придет тепло, но при этом будет переменная облачность. Так, с запада и юго-запада придут воздушные массы, воздух прогреется до 22-27 градусов Цельсия.

«Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней, соответствующей многолетним значениям, то есть дневная температура будет составлять порядка 25 градусов», — уточнил Вильфанд.

Ранее специалист предупредил, что в семь регионов России в ближайшее время может прийти аномальная жара — температура воздуха достигнет +30…+39 градусов. Наиболее жарко будет в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине.