Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:55, 28 июля 2023Среда обитания

Москвичам пообещали солнечную погоду

Гидрометцентр: 31 июля в Москву придет солнечная погода

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В понедельник, 31 июля, в Москву должна прийти солнечная погода. Такое развитие событий в разговоре с НСН жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что выходные в столице будут дождливыми, ожидается сильный ветер и понижение температуры. Однако в начале новой недели в город придет тепло, но при этом будет переменная облачность. Так, с запада и юго-запада придут воздушные массы, воздух прогреется до 22-27 градусов Цельсия.

«Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней, соответствующей многолетним значениям, то есть дневная температура будет составлять порядка 25 градусов», — уточнил Вильфанд.

Ранее специалист предупредил, что в семь регионов России в ближайшее время может прийти аномальная жара — температура воздуха достигнет +30…+39 градусов. Наиболее жарко будет в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили списание долгов Африке

    В Африке рассказали об уроне от приостановки Россией зерновой сделки

    Российские войска нанесли удар по пункту управления группировки ВСУ «Соледар»

    Жителей Узбекистана призвали отказаться от разбрасывания денег на свадьбах

    Названа главная причина возникновения рака у молодых людей

    Жена известного ведущего рассказала об отношениях с его детьми от другого брака

    РВИО опубликовало текст заявления Гитлера о планах геноцида славян

    Российские войска продолжили успешное наступление на краснолиманском направлении

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону на южнодонецком направлении

    Минобороны рассказало о наступлении российских войск на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости