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12:37, 26 июля 2023Россия

Гидрометцентр сообщил о 39-градусной жаре в семи регионах России

Гидрометцентр России: в семи регионах страны ожидается жара до +39 градусов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В семь регионов России в ближайшее время может прийти аномальная жара — температура воздуха достигнет +30…+39 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, наиболее жарко будет в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине.

«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +32…+34 градусов, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме», — прокомментировал Вильфанд.

В остальных регионах столбики термометров поднимутся до +37 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается температура +30 и выше. На Таймыре и Сахалине стоит ждать более комфортной погоды — +25…+30 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 26 июля ожидаются интенсивные дожди, может выпасть четверть месячной нормы осадков.

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    Варвара Кошечкина
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