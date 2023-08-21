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19:07, 21 августа 2023Из жизни

Упавшая с неба рыба обесточила целый район

Птица в США уронила рыбу на трансформатор и оставила район без электричества

Фото: Reuters

Жители района Сейревиль в американском штате Нью-Джерси остались без электричества из-за упавшей с неба на трансформатор рыбы, которую уронила хищная птица. Об этом сообщает NBC New York.

Рабочие компании Jersey Central Power and Light провели расследование произошедшего и сообщили, что нашли рыбу на электрическом трансформаторе. Из-за падения рыбы трансформатор взорвался, что обесточило целый район и оставило жителей без электричества на неопределенное время. Предположительно, рыбу на трансформатор уронила птица, пролетавшая над ним.

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В ответ на это полиция в шутку объявила подозреваемую в розыск и опубликовала пресс-релиз в память о рыбе, которую назвали Гиллиган. «Пожалуйста, не забудьте об этой рыбе. Гиллиган был трудолюбивым семьянином и отцом тысяч детей. Подозреваемую птицу в последний раз видели летящей на юг. Если вы ее увидите, не пытайтесь задерживать самостоятельно. Хотя предположительно, она не вооружена, но все равно может быть опасной. Если у вас есть информация о произошедшем, пожалуйста, свяжитесь с детективом Джоном Сильвером, который расследует все дела, связанные с рыбой», — говорится в опубликованном полицией сообщении.

Ранее сообщалось, что в российской деревне Херсонка Новосибирской области на участок одного из жителей с неба упал пеликан. Он задел линию электропередачи и оставил населенный пункт без света.

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    Алиса Дмитриева
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