Упавший с неба пеликан оставил российскую деревню без света

В Новосибирской области серьезно раненый пеликан упал с неба во двор одного из жителей

В российской деревне Херсонка Убинского района Новосибирской области на участок одного из жителей с неба упал пеликан. Он задел линию электропередачи и оставил населенный пункт без света. Об этом сообщает Сибкрай.ру.

Материалы по теме Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук Трагедия лишнего зверя За что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам

Местные жители рассказали, что в середине ноября серьезно раненый пеликан буквально упал с неба во двор одного из деревенских домов. Обеспокоенные состоянием птицы люди доставили краснокнижного пеликана в управление ветеринарии Убинского района.

Медики оказали птице необходимую помощь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и вскоре пеликан умер.

По словам орнитолога, птица могла получить травму во время перелета в теплые края. Жители деревни по-разному объясняют происшествие: некоторые считают, что в смерти птицы виноваты охотники. Опровержений или доказательств этой версии нет, расследование не ведется.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вирджиния рыба упала с неба на автомобиль. Некоторые предположили, что ее могла уронить птица.