Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его

В американском штате Вирджиния рыба упала с неба на автомобиль. На видео произошедшего обратило внимание издание NDTV.

Владелец дома Карлос Мальдонадо (Carlos Maldonado) рассказал, что о падении рыбы на авто ему сообщили соседи. Сначала он не поверил их словам, и только когда вместе с семьей проверил запись с камеры наблюдения, увидел, что его не обманули.

«Я уже обращался в страховую по поводу повреждения другой части автомобиля и жду решения, а теперь еще рыба упала с неба и погнула спойлер. По словам соседей, звук от падения был похож на выстрел. Они вышли посмотреть, что произошло, и увидели рыбу», — пояснил американец.

Он подчеркнул, что планирует обратиться в страховую компанию с новым заявлением. «Благо, у нас есть видео, чтобы доказать эту историю», — сказал Мальдонадо.

Запись набрала несколько тысяч просмотров на YouTube. Множество озадаченных пользователей оставили комментарии. «Ого, летающие рыбы и правда существуют», — написал один из них. «Наверное, кто-то бросил ее издалека», — отметил другой.

Некоторые авторы комментариев предположили, что рыбу могла уронить птица, которую видно в начале видео.

Ранее сообщалось, что в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, крупная рыба упала с неба на движущийся грузовик. На записи видеорегистратора видно, что рыбу несла поднимающаяся над водой птица.

