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07:49, 21 августа 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о попытках ВСУ атаковать российские позиции около Артемовска

Гагин: ВСУ безуспешно атакуют позиции ВС РФ около Артемовска

Фото: РИА Новости

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции около Артемовска (украинское название — Бахмут). Его слова передает ТАСС.

В частности, украинские силы попытались атаковать российские позиции в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. «Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла, наша артиллерия подавила активность врага, который понес существенные потери на этом участке фронта», — отметил Гагин.

По данным разведки, было уничтожено нескольких единиц бронетехники ВСУ, несколько огневых точек и живая сила противника. Гагин добавил, что бои на этом участке фронта идут интенсивно, а обстановка остается напряженной.

Ранее Ян Гагин заявил, что основная группировка ВСУ в населенном пункте Урожайное Запорожской области уничтожена. По его словам, украинской армии не удалось выйти на фланги, а потери личного состава войск Киева продолжают расти.

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    Марина Совина
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