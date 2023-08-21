Раскрыта причина отказа во въезде в Молдавию Горану Бреговичу

Музыканту Горану Бреговичу отказали во въезде в Молдавию из-за поддержки России

Причиной отказа во въезде в Молдавию сербскому музыканту Горану Бреговичу стали его пророссийские взгляды и поддержка присоединения Крыма к России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы молдавского МИД Адриана Эфроса.

«Господина Бреговича не впустили в Молдову за его поддержку аннексии Крыма Россией. Также с момента военных действий на Украине он продемонстрировал, что придерживается пророссийской позиции», — заявил министр. Он отметил, что были и другие мотивы, по которым музыканту отказали во въезде. Эфрос отдельно подчеркнул, что Брегович был заранее оповещен о том, что ему запрещен въезд в страну.

В воскресенье, 20 августа, стало известно, что Горана Бреговича и его группу, прилетевших на фестиваль Gustar, не впустили в Молдавию. Музыканта отказались пускать в страну, когда он вместе с участниками коллектива уже приземлился в международном аэропорту Кишинева. Брегович извинился перед поклонниками за то, что не сможет выступить на мероприятии. Он также пообещал, что в следующий раз сделает все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась. По словам артиста, его не пустили в республику без каких-либо официальных объяснений.