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16:07, 20 августа 2023Культура

Всемирно известного музыканта не пустили в Молдавию

Горана Бреговича и его группу не впустили в Молдавию

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Всемирно известного композитора и исполнителя Горана Бреговича и его группу, прилетевших на фестиваль Gustar, не впустили в Молдавию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов фестиваля.

Отмечается, что музыканта отказались пускать в Молдавию, когда он вместе с группой уже приземлился в международном аэропорту Кишинева. «С сожалением сообщаем вам, что группа Горана Бреговича не сможет присутствовать на запланированном концерте сегодня вечером по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля или артистов», — сообщили организаторы Gustar.

Брегович извинился перед поклонниками за то, что не сможет выступить на фестивале. Он заявил, что в следующий раз сделает все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась. По словам музыканта, его не пустили в республику без каких-либо официальных объяснений. Он отметил, что еще ни разу не сталкивался с подобными трудностями. «Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами на этот раз», — сказал Брегович.

Ранее сообщалось, что певец Niletto (настоящее имя Данила Прытков) попал в аварию в Екатеринбурге, ДТП произошло возле торгово-развлекательного центра «Гринвич». Судя по всему, никто из участников аварии не пострадал.

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    Алиса Удовик
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