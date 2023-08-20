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01:13, 20 августа 2023Культура

Певец Niletto попал в ДТП

Певец Niletto сообщил, что попал в ДТП в Екатеринбурге возле ТРЦ Гринвич
Niletto

Niletto. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Певец Niletto (настоящее имя Данила Прытков) попал в аварию в Екатеринбурге, ДТП произошло возле торгово-развлекательного центра «Гринвич». Об этом исполнитель сообщил в сторис на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Дверь минусонули. Нормально двигаемся, по кайфу», — заявил артист. Он также пошутил, что у второго участника ДТП «дверь можно вообще не снимать, на велосипед можно пересаживаться».

Судя по всему, никто из участников аварии не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

В прошлом году Niletto в грубой форме обратился к своим поклонникам, пришедшим к нему на встречу в парке Екатеринбурга, и послал их матом. Артисту не понравилось, что пришедшие с ним на встречу фанаты начали снимать его на телефон вместо того, чтобы заняться с певцом совместной тренировкой.

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    Марина Совина
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