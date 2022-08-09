Певец Niletto послал собравшихся в парке Екатеринбурга фанатов матом

30-летний российский исполнитель Данил Прытков, более известный под псевдонимом Niletto, в грубой форме обратился к своим поклонникам, пришедшим к нему на встречу в парке Екатеринбурга, и послал их матом. Об этом сообщает Ura.ru.

Артисту не понравилось, что пришедшие с ним на встречу фанаты начали снимать его на телефон вместо того, чтобы заняться с певцом совместной тренировкой.

Niletto призвал поклонников внимательнее слушать то, что он пытается донести в социальных сетях, а также предложил пришедшим или начать подтягиваться на турникете, или уйти с места встречи.

«Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше. Не подтянетесь — [идите] на *** (мужской половой орган, — прим. «Ленты.ру») вместе с камерой. С кайфом. Екатеринбург, нужно внимательнее смотреть информацию, которую я довожу в сторис. Если я говорю, что мы не идем фотографироваться, значит, мы идем только заниматься», — поведал исполнитель, после чего призвал собравшихся поклонников и журналистов покинуть площадку.

Ранее 50-летняя российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко, будучи в нетрезвом виде, обратилась к своим поклонникам в социальной сети и обозвала их.